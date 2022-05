Bevölkerung wächst auf 9,5 Millionen Einwohner

Die Bevölkerung Israels beträgt kurz vor dem 74. Unabhängigkeitstag 9,506 Millionen Einwohner, 176.000 mehr als im Vorjahr. Das teilte das Zentrale Statistik-Büro am Sonntag mit. Davon sind 73,9 Prozent Juden, 21,1 Prozent Araber und 478.000 (5 Prozent) andere. Bei der Staatsgründung 1948 zählte Israel 806.000 Einwohner, der jüdische Anteil lag damals bei 82,1 Prozent und der der arabischen Muslimen, Christen und Drusen bei 17,9 Prozent.

Laut Statistik-Behörde dürfte die Bevölkerungszahl in drei Jahren die Zehn-Millionen-Marke erreichen und zum 100-jährigen Staatsjubiläum 2048 voraussichtlich bei 15,2 Millionen liegen. Israel feiert den Jom Haazmaut in diesem Jahr am 5. Mai.

Von den heute weltweit rund 15,2 Millionen Juden lebten demnach Ende 2020 45 Prozent in Israel. 79 Prozent der in Israel lebenden Juden wurden im Land geboren. Die Bevölkerung ist vergleichsweise jung: 28 Prozent sind unter 14 Jahre alt und zwölf Prozent über 65 Jahre.

Im vergangenen Jahr wurden dem israelischen Statistik-Büro zufolge 191.000 Babys geboren, 38.000 Einwanderer kamen an, und 55.000 Menschen starben. kna/ja