Besucht Angela Merkel zum Abschied Israel?

Sie ist seit 16 Jahren Bundeskanzlerin. Viele Deutsche bis zum Alter von ungefähr 25 Jahren haben in ihrem Leben zumindest bewusst keinen anderen Kanzler im Amt erlebt. Nach der Bundestagswahl am 23. September wird sie nun aber aus dem Amt scheiden.

Nach den Belastungen im deutsch-amerikanischen Verhältnis in der Zeit von Donald Trump bereitet zurzeit der neue US-Präsident Joe Biden der Kanzlerin zum Abschied einen großen Empfang. Scherben sollen gekittet werden - doch Meinungsverschiedenheiten dürften bleiben.

VERÄRGERUNG Nun berichten zahlreiche israelische Medien, dass Bundeskanzlerin Merkel im August dieses Jahres auch Israel einen Abschiedsbesuch abstatten wird. Zuerst berichtete der israelische Sender Channel 12. Laut Medienberichten soll Merkel dann auch mit Israels neuem Präsidenten Isaac Herzog und Israels neuem Premier Naftali Bennett zusammentreffen. Es wäre Angela Merkels erster Besuch in Israel seit dem Jahr 2018.

Laut der israelischen Online-Zeitung »Times of Israel« hat Merkel verärgert darauf reagiert, dass die Nachricht von ihrem bevorstehenden Besuch an die israelischen Medien durchgestochen wurde. Nach Auskunft der »Times of Israel« hatte das Bundeskanzleramt beim Büro von Regierungschef Bennett darum gebeten, den bevorstehenden Besuch noch nicht an die Öffentlichkeit zu geben. ja