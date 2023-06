Bestseller in Tel Aviv

Wenn Sie nicht nur in der Dusche singen können, sondern auch vor einem Publikum von mehreren Zehntausend Menschen, sind Sie gefragt. Kommen noch andere Begabungen hinzu, einschließlich Komposition und Produktion, sieht es noch besser für Sie aus. Sie haben außerdem bisher gleich 15 Grammy Awards erhalten und 130 Millionen Alben verkauft? Hut ab! Decken Sie auch mehrere Genres ab, von Pop über Soul bis Funk? Dann sind Sie nicht nur irgendein Star: Sie sind Bruno Mars.

Kontingent Wenn Sie diesen Namen tragen, ist es einfach, Zehntausende Konzerttickets innerhalb weniger Stunden zu verkaufen – oder das gesamte Kontingent an einem Tag. Genau dies ist Mars nun in Israel gelungen.

Am Mittwoch hatte der Veranstalter Live Nation das erste Konzert des Interpreten im jüdischen Staat für den 4. Oktober angekündigt, als die dortige Ticket Master-Webseite unter einem plötzlich einsetzenden Ansturm auf Tickets zusammenbrach. Viele Fans bekamen offenbar keine Tickets mehr.

Ansturm In den vergangenen Tagen hatten Guns N’Roses den Tel Aviver HaYarkon-Park zum Kochen gebracht. Kurz zuvor hatte sich niemand geringerer als Robbie Williams dort ebenfalls als Magnet für viele Fans erwiesen. Weder den Rock-Legenden, noch dem Pop-Sänger war es allerdings gelungen, einen Ticket-Ansturm in der Größenordnung zu erzeugen, die Bruno Mars nun an den Tag legte.

Israelische Medien spekulieren bereits, die Veranstalter könnten am Folgetag ein zweites Bruno Mars-Konzert planen. Die Fans wären mit Sicherheit entzückt.

Das heute 37-jährige Multitalent wurde 1985 als Peter Gene Hernandez in Honolulu geboren. Sein Vater, der seinen Sprössling mit der Musik von Little Richard in Berührung brachte, hat einen jüdisch-ungarisch-ukrainisch-puertorikanischen Hintergrund. Seine Mutter, eine Sängerin und Tänzerin, wurde auf den Philippinen geboren. Bruno Mars wuchs in Waikiki auf.

Erfolg Nach einigen gescheiterten Versuchen, seine Musikerkarriere zu starten, veröffentlichte Bruno Mars im Jahr 2010 sein Debütalbum Doo-Wops & Hooligans, dessen erste Single Just the Way You Are große Erfolge hatte. Es handelte sich um einen Pop-Song nach herkömmlichem Strickmuster.

Schnell zeigte sich jedoch, dass Bruno Mars auch ein anspruchsvolleres Publikum erreichen konnte, darunter selbst die Soul- und Funk-Liebhaber. Eines der besten Beispiele für einen stimmungsgeladenen, sprichwörtlich umwerfenden Funk-Song ist Skate, ein Titel, den Bruno Mars mit »Anderson .Paak« (dessen Künstlername in der Tat mit Punkt in der Mitte geschrieben wird) einspielte. Das Duo schaffte es mit diesem Lied, die 70er-Jahre musikalisch zurückzuholen.