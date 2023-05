Bericht: Charles will bald als erster Monarch Israel besuchen

Kommt Charles III. als erster britischer Monarch überhaupt in Kürze zu einem Staatsbesuch nach Israel? Eine britische Zeitung berichtete am Sonntag über Vorbereitungen für eine Reise des frisch gekrönten britischen Königs ins Heilige Land.

Ein Mitglied des Oberhauses der regierenden Konservativen Partei sagte der Sonntagsausgabe der »Daily Mail”, man sei gerade dabei, »den Weg für diesen Besuch zu ebnen«. Weder Queen Elizabeth II. noch ihr Vater, George V., hatten dem vor 75 Jahren gegründeten jüdischen Staat einen Besuch abgestattet. Es bestehe «kein Zweifel, dass Charles derjenige sein wird, der dieses Muster durchbrechen wird«, sagte Lord Stuart Polak der Boulevardzeitung.

Drei Besuche Als Thronfolger war Charles jedoch bereits drei Mal zu Gast in Israel. Auch sein Sohn William, der amtierende Prince of Wales, unternahm 2018 einen offiziellen Besuch dort. Charles‹ Großmutter väterlicherseits, Prinzessin Alice von Griechenland, wird seit 1993 von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geführt, da sie in der Zeit der Schoa in Athen eine jüdische Familie vor den Nazis versteckte. Sie liegt auf dem Ölberg in Jerusalem begraben.

Nach Informationen der «Mail of Sunday« hat der König selbst Interesse an einer Reise nach Israel bekundet und auch keine Angst vor diplomatischen Verwerfungen. Charles wird, falls es mit dem Besuch tatsächlich klappt, voraussichtlich auch die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah besuchen, um Kritik aus der arabischen Welt zu vermeiden. Ein Termin steht aber noch nicht fest. Und auch die laufenden Raketenangriffe aus dem Gazastreifen machen den Planern offenbar Sorge.

Israels Präsident Isaac Herzog, ein Freund von Charles, soll sich persönlich dafür eingesetzt haben, dass der König sein Land besuche. Laut Diplomatenkreisen, auf die sich die »Mail on Sunday« beruft, habe auch Charles selbst »in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass er keine Angst hat, nach Israel zu reisen, und nicht zulassen wird, dass die Rolle des Monarchen ihn daran hindert, in dieser Rolle zurückzukehren«. mth