Bennett reist nach Bahrain

Israels Ministerpräsident Naftali Bennett reist zu einem historischen Besuch nach Bahrain. Nach israelischen Angaben wird es der erste offizielle Besuch eines israelischen Ministerpräsidenten in dem Golfkönigreich sein. Bennett werde am Montag abreisen, teilte sein Büro am Nachmittag mit.

Externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel anreichert. Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie Inhalte von Sozialen Netzwerken ansehen und mit diesen interagieren können. Soziale Netzwerke zulassen Mit dem Betätigen der Schaltfläche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen Inhalte aus sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nötig. Mehr Informationen finden Sie hier.

Der Regierungschef wird demnach den Kronprinzen und Ministerpräsidenten von Bahrain, Salman bin Hamad al-Chalifa, treffen. Ein Schwerpunkt der Gespräche würden Wirtschaftsthemen sein, vor allem Technologie und Innovation, hieß es. Bennett werde zudem Vertreter der jüdischen Gemeinde treffen.

Botschaft Israels Außenminister Jair Lapid war im September nach Bahrain gereist und hatte dort mit seinem Amtskollegen Abdullatif Al-Sajani die israelische Botschaft im Land eröffnet.

Israel hatte im September 2020 in Washington mit Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet. Als Hauptmotor der Annäherung gelten wirtschaftliche Erwägungen. Die Länder bilden aber auch eine Allianz gegen den Iran. Auf die VAE und Bahrain folgten Marokko und der Sudan. Zuvor hatten nur zwei arabische Staaten, Ägypten und Jordanien, diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten. dpa