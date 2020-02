Auto-Anschlag in Jerusalem

In Jerusalem ist ein Terrorist mit seinem Auto in eine Gruppe von Soldaten gerast und hat dabei 12 Personen verletzt. Eines der Opfer sei schwer verletzt, teilten die Rettungsdienste am frühen Donnerstagmorgen mit. Der Täter fuhr nach dem Zwischenfall davon.

Nach Armeeangaben handelt es bei dem Täter um einen Palästinenser, nach dem weiter gefahndet wird. Sein Fahrzeug wurde inzwischen bei Beit Jala nahe Betlehem gefunden.

חשד לפיגוע דריסה בירושלים לפני זמן קצר פגע רכב במספר צעירים סמוך למתחם התחנה בירושלים, שני צעירים פונו במצב קשה ובינוני לביה״ח. מרדף אחר רכב הדורס. pic.twitter.com/iZSXvpmMUS — זק״א (@zakaHQ) February 6, 2020

Die Soldaten sollen auf einem Bürgersteig an der David-Remez-Straße, nahe der «First Station”, dem Alten Bahnhof, gestanden haben, als der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in die Gruppe raste. Bei den Soldaten handelt es sich um Angehörige der Golani-Brigade, die vor einer Zeremonie an der Kotel auf einer Tour durch Jerusalem waren.

Präsident Reuven Rivlin erklärte unterdessen: »Wir beten für die Genesung der verletzten Soldaten.« Er sei sicher, dass die Sicherheitskräfte den Täter bald finden werden. Rivlin versicherte, dass der verabscheuungswürdige Terror ohne Kompromisse bekämpft werde. In Israel gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Anschläge mit Fahrzeugen auf Soldaten und Zivilisten. ja/dpa