Artem Dolgopyat holt erstes olympisches Turn-Gold für Israel

Artem Dolgopyat hat bei den Sommerspielen in Tokio das erste olympische Turn-Gold für Israel geholt. Der 24-Jährige gewann am Sonntag zum Auftakt der Geräte-Finals die Entscheidung am Boden mit 14,933 Punkten und ist Nachfolger des Briten Max Whitlock.

Damit verwies der zweimalige WM-Zweite aufgrund der höheren Schwierigkeit seiner Übung den punktgleichen Spanier Rayderley Zapata aus Spanien auf Rang zwei. Dritter im Ariake Gymnastics Center wurde Xiao Routeng aus China mit 14,766 Punkten. Deutsche Turner hatten sich nicht für das Finale der besten Acht qualifiziert. dpa