Antrag auf Immunität zurückgezogen

Zur Abstimmung kommt es nun nicht mehr. Am heutigen Dienstag hätte in der Knesset in Jerusalem darüber debattiert werden sollen, ob ein Ausschuss eingerichtet wird, der über eine Immunität des Ministerpräsidenten entscheidet. Doch Benjamin Netanjahu kam den Parlamentariern zuvor. Aus den USA informierte er Knessetsprecher Yuli Edelstein, dass er seinen Antrag auf Schutz vor Strafverfolgung zurückzieht.

Strafprozess Damit steht einem Strafprozess nichts mehr im Weg. Netanjahu sieht sich in drei Fällen Korruptionsvorwürfen ausgesetzt. Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit hatte im November entschieden, dass sich der Regierungschef wegen Betrug, Vertrauensbruch und Bestechlichkeit vor Gericht verantworten muss.

Auf Facebook warf Netanjahu seinen Opponenten ein »schmutziges Spiel« vor und machte klar, er habe vor, alle Vorwürfe gegen ihn zu entkräften. »In dieser schicksalhaften Stunde für das israelische Volk, während ich mich auf einer historischen Mission in den USA aufhalte, um die dauerhaften Grenzen Israels festzulegen und Israels Sicherheit für die kommenden Generationen zu gewährleisten, soll in der Knesset eine weitere Zirkusvorstellung beginnen, um mir die Immunität zu entziehen.« Dies wolle er so nicht geschehen lassen.

Das Verfahren gegen Netanjahu könnte sogar noch vor den Wahlen am 2. März beginnen.

Damit kann der Antrag auf ein Verfahren gegen Netanjahu sofort an das Bezirksgericht in Jerusalem übergeben werden, und dies könnte sogar noch vor den nächsten Parlamentswahlen am 2. März beginnen. Wenn dies so geschieht, würde Netanjahu als Likud-Vorsitzender unter Anklage in den Wahlkampf ziehen.

Kriminalfälle »Netanjahu wird jetzt vor Gericht gestellt, und wir müssen nach vorn schauen«, kommentierte der Vorsitzende der Zentrumsunion Blau-Weiß, Benny Gantz. »Die Israelis haben die Wahl. Niemand kann ein Land führen und sich dabei um drei ernsthafte Kriminalfälle kümmern.«

In fünf Wochen werden die Israelis zum dritten Mal innerhalb eines Jahres ihre Stimme für ein neues Parlament abgeben. Seit Dezember 2018 gibt es in Israel lediglich eine Interimsregierung. Die vergangenen zwei Wahlen endeten in einem politischen Stillstand. Keine der großen Parteien hatte es geschafft, eine regierungsfähige Koalition auf die Beine zu stellen.