Antiker Angelhaken in Südisrael gefunden

In der südisraelischen Hafenstadt Aschkelon ist ein rund 6000 Jahre alter Kupfer-Angelhaken gefunden worden. »Dieser einzigartige Fund ist 6,5 Zentimeter lang und 4 Zentimeter breit und eignet sich aufgrund seiner großen Abmessungen für die Jagd auf zwei bis drei Meter lange Haie oder große Thunfische«, erklärte die Archäologin Yael Abadi-Reiss am Mittwoch.

Es handelt sich laut der Forscherin von der israelischen Antikenbehörde um einen der weltweit ältesten bekannten Angelhaken. Bisher gefundene antike Angelhaken bestanden demnach aus Knochen und waren zudem deutlich kleiner.

Forscher gehen davon aus, dass Kupfer das erste Metall war, das von antiken Kulturen verwendet wurde, unter anderem für Schmuck, Werkzeuge und Gefäße sowie als Handelsware. Erstmals wurde es rund 10.000 Jahre vor Christus im Irak verwendet.

Gefunden wurde der Kupferhaken bereits 2018 bei Bauarbeiten an einem neuen Stadtteil in Aschkelon. Der Fund soll auf dem 48. Archäologiekongress der israelischen Antikenbehörde am 3. April in Jerusalem vorgestellt werden. kna