1800 Jahre alte Sarkophage gefunden

Bei Ausbauarbeiten am Safaripark in Ramat Gan bei Tel Aviv sind zwei 1800 Jahre alte Steinsarkophage wiedergefunden worden. Nach Angaben der israelischen Antikenbehörde (IAA) von Donnerstag handelt es sich um Artefakte aus römischer Zeit, die vor Jahren auf dem Parkplatzgelände des Parkes gefunden und an eine neue Stelle gebracht worden waren. Dort seien sie vergessen und von einer dicken Schickt aus Sand und Vegetation verdeckt worden.

jenseits Die Art des Steins und die Dekoration lassen laut IAA darauf schließen, dass die Sarkophage für Personen von hohem Stand gemacht wurden. Identisch verziert sind sie mit Elementen, die Schutz und Geleit in das Jenseits symbolisieren, sowie mit Blumengirlanden, die auch in hellenistischer Zeit häufig zur Verzierung von Sarkophagen dienten. Nichtverzierte ovale Zwischenräume zwischen den Girlanden deuteten darauf hin, dass die Arbeit unvollendet blieb.

Laut den Archäologen imitieren die aus örtlichem Stein hergestellten Stücke prestigeträchtige Sarkophage aus weißem Marmor der Marmara-Insel. Die genaue Herkunft der Sarkophage ist laut IAA unbekannt. Möglicherweise waren sie für ein Paar oder Mitglieder derselben Familie gedacht, die in der Nähe des heutigen Safariparks begraben wurden. Der Fund wurde ins nationale Antikenlager überführt. kna