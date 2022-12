Kurt Krömer trifft Bärbel Schäfer

Bärbel Schäfer ist am Donnerstag zu Gast beim Podcast »Feelings« von Kurt Krömer. Das zumindest verrät der Trailer. Mehr allerdings noch nicht. Der Podcast wird jeden Donnerstag veröffentlicht, und Kurt Krömer weiß nie, wer ihn erwarten wird. Spannend – und cool.

Eitan Bernard ist gerade in Indien unterwegs. Für den jungen Hobby-Koch, der mit seinen Clips bei TikTok für großes Aufsehen sorgt, geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Das Resümee nach den ersten Tagen: überwältigend. »Ich habe gerade Mumbai verlassen und habe dort eine unglaubliche Zeit damit verbracht, in die reiche Geschichte und Kultur der Stadt – auch der jüdischen Geschichte – abzutauchen.« Unter anderem besuchte Bernard die »Blue Synagogue«, die Share Rason Synagogue Bene Israel und die Tifereth Israel Synagoge. Nach so viel Kultur soll jetzt erst einmal Entspannung auf dem Programm stehen. Nächster Halt: Goa!

Shira Haas macht Sport. Aber nicht irgend etwas Lapidares. Joggen, das machen doch nun wirklich aaallleee. Nein, die Schauspielerin ist sehr diszipliniert (oder wahlweise quält sich?) derzeit im Fitnessstudio mit Hanteln, an der Zugmaschine und mit Liegestützen. »Getting there«, schrieb sie auf ihrem Instagram-Account. Ob das Training direkten Einfluss auf die Fähigkeit zu Bowlen hat, ist nicht wissenschaftlich erwiesen, aber für zwei aufeinanderfolgende Strikes hat es gereicht – so dokumentiert in einer ihrer Stories. Der Dude wäre stolz auf sie.

Jeff Goldblum hat Chanukka übrigens sehr harmonisch mit der Familie verbracht. Gemeinsam mit Frau und den zwei Kleinen saß die Familie am vorletzen Tag von Chanukka vor der Chanukkia. »Wir schicken jedem, egal wo, Licht, Segen und Liebe. Die Goldblums«.