Trauer um Trude Simonsohn

Die Schoa-Überlebende und Frankfurter Ehrenbürgerin Trude Simonsohn ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 100 Jahren, wie die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main mitteilte. Die in Olomouc (Olmütz) in der Tschechoslowakei geborene Simonsohn wurde während der NS-Zeit in die Konzentrationslager Theresienstadt und Auschwitz deportiert. Über ihre Erfahrungen berichtete sie ab 1975 vor allem in Schulen.

Seit 2017 lebte die Frankfurter Ehrenbürgerin in einem Altenzentrum der Budge-Stiftung im Frankfurter Stadtteil Seckbach. Für ihr soziales und gesellschaftspolitisches Engagement erhielt sie unter anderem den Ignatz-Bubis-Preis für Verständigung.

Die Jüdische Gemeinde Frankfurt reagierte mit großer Bestürzung auf die Nachricht vom Tod Trude Simonsohns. Vorstandsvorsitzender Salomon Korn erklärte: »Wir sind fassungslos und voller Trauer über diesen großen Verlust. Trude Simonsohn, seligen Angedenkens, war eine bemerkenswerte, herausragende Frau, die stets zum Wohle ihrer Mitmenschen gehandelt hat. Zu Recht wurde sie für ihr Wirken zur ersten Ehrenbürgerin unserer Stadt ernannt.«

Als Schoa-Überlebende habe sie sich für Versöhnung und ein respektvolles Miteinander in unserem Land eingesetzt, so Korn weiter. »Durch ihr unermüdliches Engagement, insbesondere jungen Menschen in Schulen vom Erlebten zu berichten, wirkte sie für eine friedlichere Gesellschaft. Trude hat ihren Lebensweg auch stets voller Hoffnung und Mut gestaltet und glaubte an eine bessere Welt, die aus ihrer Vergangenheit gelernt hat.«

»Wir werden Trude ein ehrendes Andenken bewahren und sie immer in unseren Herzen tragen.«

»Es ist schwer in Worte zu fassen, wie sehr wir Trude vermissen werden. In diesen schweren Stunden, sind unsere Gedanken bei ihrer Familie, der wir viel Kraft und Trost wünschen. Wir werden Trude ein ehrendes Andenken bewahren und sie immer in unseren Herzen tragen«, sagte Salomon Korn. epd/ja

Lesen Sie einen ausführlichen Nachruf auf Trude Simonsohn in unserer Printausgabe vom 13. Januar.