SchUM-Städte wollen jüdisch-christliches Miteinander aufzeigen

Die drei SchUM-Städte am Rhein, Speyer, Worms und

Mainz, wollen die Geschichte des Zusammenlebens von Juden und

Christen stärker in den Blick rücken.

Jüdische Geschichte in Deutschland werde oft auf den nationalsozialistischen Judenmord reduziert, sagte die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) dem Evangelischen Pressedienst (epd). »SchUM weist weit über diese Perspektive hinaus und kann im Kontext der anhaltenden Antisemitismus-Diskussion viel dazu beitragen, die lange gemeinsame Tradition von Judentum und Christentum in Mitteleuropa zu erhellen.«

Reiches Erbe Die Geschichte der SchUM-Städte am Rhein, die im Mittelalter ein Zentrum des Judentums in Mitteleuropa waren, sei wichtig für Deutschland und ganz Europa, sagte Seiler. Anfang Mai war sie als

Vorsitzende des Vereins der SchUM-Städte für ein weiteres Jahr

bestätigt worden. Der Zusammenschluss will deren reiches jüdisches

Unesco-Welterbe bewahren.

In den drei Domstädten am Rhein seien in Wechselwirkung zwischen

jüdischer und christlicher Bevölkerung eine einzigartige Architektur

erbaut und Bräuche entwickelt worden, sagte die Oberbürgermeisterin.

Diese dienten dem mittel- und osteuropäischen (aschkenasischen)

Judentum bis heute als maßgebliche Richtlinie. In wichtigen Phasen

der Speyerer Stadtgeschichte habe es »ein gutes und auch sehr

konstruktives Miteinander zwischen christlicher und jüdischer

Gemeinde« gegeben, sagte Seiler.

Die Vereinsstädte seien bisher nicht das Ziel antisemitischer

Anfeindungen aufgrund ihres Engagements für ihre jüdische Geschichte

und Kultur gewesen. Vielmehr seien die Besucherinnen und Besucher

»sehr interessiert, mehr über diesen Teil der deutschen Geschichte zu

erfahren, der vielen noch nicht bekannt ist«, sagte Seiler. In Speyer

plane der Verein ein Besuchszentrum, gesucht werde zudem eine neue

Geschäftsführung.

Träger des im Jahr 2014 gegründeten Vereins »SchUM-Städte Speyer,

Worms, Mainz« mit Sitz in Worms sind das Land Rheinland-Pfalz, die

Städte Speyer, Worms und Mainz, die Jüdische Gemeinde Mainz, die

Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz und der Landesverband der

Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz. Der Name »SchUM« leitet sich aus den Anfangsbuchstaben der hebräischen Namen Schpira (Speyer), Warmaisa (Worms) und Magenza (Mainz) her. Seit 2021 gehören der Speyerer Judenhof, der Wormser Synagogenbezirk sowie die alten

jüdischen Friedhöfe in Worms und in Mainz zum Unesco-Weltkulturerbe.