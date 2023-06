»L’Chaim« beim Evangelischen Kirchentag

Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg begrüßt heute einen ganz besonderen Gast: Es handelt sich um den Schreibwettbewerb »L’Chaim: Schreib zum jüdischen Leben in Deutschland!«. Die Teilnehmer sollen »nachdenklich bis vergnüglich-vielfältige Perspektiven auf das jüdische Leben in Deutschland bieten«, heißt es in einer Ankündigung.

Zu den Initiatoren des in den Kirchentag integrierten Wettbewerbes zählen neben dem Zentralrat der Juden in Deutschland der Deutsche Kulturrat, die Bundesministerien des Innern und für Arbeit sowie zahlreiche Organisationen, darunter auch Medien wie die ARD und das ZDF.

»In my Jewish Bag« Vier der zehn »L’Chaim«-Gewinner werden ihre Texte beim Kirchentag vortragen, nämlich Dirk Clausmeier (»Willkommen bei den Zuckermanns”), die Gewinner des zweiten Preises, Ruben Gerczikow & Monty Ott (»Hat Halle uns verändert? Ein Manifest mutiger, widerständiger Jüdischkeit”), die den vierten Preis bekamen, und Dana Vowinckel (»In my Jewish Bag”). Auf sie entfiel der erste Preis.

Felix Klein, der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, und Olaf Zimmermann, von der Initiative kulturelle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, werden den Organisatoren zufolge mit den Gewinnern sprechen – im Rahmen einer Veranstaltung, die von Shelly Kupferberg moderiert wird.

Insgesamt gab es 182 Einsendungen für »L’Chaim«, von denen eine neunköpfige Jury zehn Stück auswählte. Sie alle wurden am 6. Oktober 2022 im Literaturhaus Berlin prämiert.

Nach Halle Drei Jahre nach dem Anschlag auf die Synagoge von Halle wurde der Schreibwettbewerb vom Zentralrat, Felix Klein, Kulturstaatsministerin Claudia Roth und der Initiative kulturelle Integration ausgelobt. Nach Halle war zunächst ein Fotowettbewerb gestartet worden. Im Jahr 2021 fand eine Tagung zum Medienbild von Jüdinnen und Juden in Deutschland statt bevor dann »L’Chaim« an der Reihe war. In diesem Jahr gibt es einen Poetry Slam-Contest.

Die Kirchentagsveranstaltung zu »L’Chaim« findet heute um 16:30 Uhr im Heilig-Geist-Saal am Nürnberger Hans-Sachs-Platz statt. ja