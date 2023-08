Jiddische Klänge im Thüringer Landtag

Im Innenhof des Thüringer Landtags erklingt am 9. August jiddische Musik. Erstmals werde das Landesparlament damit Gastgeber für den »Yiddish Summer Weimar«, teilte die Landtagsverwaltung am Mittwoch in Erfurt mit.

Präsentiert wird das 40-köpfige Ensemble »Caravan Orchestra & Choir«, eine Koproduktion der Universität Haifa und der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Zu hören gibt es unter anderem jiddische, griechisch-türkische und nahöstliche Musik.

Kostenlos Das Konzert ist kostenlos. Der seit dem 13. Juli laufende »Yiddish Summer Weimar« mit Veranstaltungen unter anderem in Weimar, Erfurt, Gera und Eisenach geht noch bis 19. August.

Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) erklärte, »mit dem Caravan Orchestra & Choir gehen wir auf eine Reise durch verschiedenste Musikeinflüsse auf der Welt«. Es werde ein Abend im Zeichen der Kultur und der Begegnung: »Mit dem Yiddish Summer Weimar holen wir einen Teil unserer Kultur in den Landtag.« Jüdisches Leben gehöre seit mehr als 900 Jahren zu Thüringen. epd