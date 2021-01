Gewinner des Fotowettbewerbs zu jüdischem Alltag ausgewählt

Die Gewinner des Fotowettbewerbs »Jüdischer Alltag in Deutschland« sollen am 17. März in der C/O Berlin Foundation bekanntgegeben und ausgezeichnet werden. Die Jury-Mitglieder wählten aus 654 Einreichungen 10 zu prämierende Fotos in vier verschiedenen Preiskategorien aus, wie die Initiative kulturelle Integration heute mitteilte mitteilte. Der Fotowettbewerb soll demnach Vielfalt, Reichtum und Normalität jüdischen Lebens als integrativen Bestandteil der deutschen Gesellschaft zeigen.

Der Sprecher der Initiative kulturelle Integration, Olaf Zimmermann, erklärte: »654 Fotos – vom Schnappschuss bis zur künstlerischen Fotografie – lagen uns zur Auswahl vor. Die beeindruckende Vielfalt und Qualität hat uns die Entscheidung schwer gemacht. Dennoch hat sich die Jury gestern auf zehn hervorragende Fotos einigen können, die in ausgezeichneter Weise die ganze Bandbreite des jüdischen Lebens heute in Deutschland widerspiegeln.«

Der Wettbewerb ist eine Aktion der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, des Zentralrats der Juden in Deutschland sowie der Initiative kulturelle Integration. kna