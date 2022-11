Erste Amtseinführung orthodoxer Rabbiner in Niedersachsen

Zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs werden in Niedersachsen fünf Männer zu orthodoxen Rabbinern berufen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird dabei sein, wenn die Gruppe ihre Ordination am 21. November in der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Hannover erhält, wie das Rabbinerseminar zu Berlin am Dienstag mitteilte. Zudem wird ein Kantor offiziell ins Amt eingeführt. Die Männer sind bereits in ihren Berufen tätig – unter anderem in Berlin, Köln, London und Darmstadt.

Institution Das von der Ronald S. Lauder Foundation und dem Zentralrat der Juden in Deutschland unterstützte Rabbinerseminar zu Berlin ordiniert seit 2009 orthodoxe Rabbiner. Es sieht sich als Nachfolgeinstitution des Hildesheimer’schen Rabbinerseminars, das 1938 von den Nationalsozialisten zwangsweise geschlossen wurde. Mittlerweile hat es 21 Männer in jüdische Gemeinden in Deutschland und ins Ausland entsandt.

Dem Seminar zufolge wächst in Deutschland der Bedarf an Rabbinern. Nach Frankreich und Großbritannien bilde Deutschland mittlerweile die drittgrößte jüdische Gemeinde Europas. kna