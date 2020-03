Einladung zum Beten und Lernen

Schabbat in Corona-Zeiten. Die allermeisten Synagogen sind geschlossen. Und dort, wo ihre Türen offen stehen, dürfen Gemeindemitglieder nur einzeln und kurz beten. Dabei sollte die Gemeinsamkeit im Gebet gerade jetzt Trost spenden.

Und das ist möglich, denn einige Gemeinden halten über »Zoom« einen gemeinsamen Kabbalat Schabbat oder Schacharit.

Oberrabbiner Raphael Evers, Kantor Aharon Malinsky und Rabbiner Benzion Kaplan aus Düsseldorf bieten an diesem Freitag ab 17 Uhr einen Pre-Kabbalat-Schabbat über Zoom an. Außerdem hat Rabbiner Evers zu allen religiösen Fragen einen YouTube-Kanal eingerichtet, und Chasan Malinsky eröffnete einen Online-Sing-Along.

In Essen verfasst die Rebbetzin Nachrichten per WhatsApp, um jüdische Praxis zu Hause anzuleiten und zu begleiten, wie beispielsweise Kerzenzünden und Schabbat halten.

Die jüdische Gemeinde »Emet we Schalom« in Felsberg (emetweschalom@gmx.de) bietet einen Online-Kabbalat-Schabbat vor Schabbatbeginn und einmal pro Woche einen Online-Schiur über Zoom an.

Corona-Krise Auch die Israelitische Gemeinde Freiburg betet online, da die Gottesdienste aufgrund der Corona-Krise komplett abgesagt sind. Es gibt Online-Schiurim und -Gebete, die der Landesrabbiner fast jeden Tag auf Deutsch und Russisch anbietet.

In Göttingen lädt die Gemeinde zum Kiddusch-Video ein. Sie hatte vorab die Gemeindemitglieder per Mail darüber informiert. Auch Rabbiner Gabor Lengyel aus Hannover hat seine Paraschot-Besprechungen per Mail an die Mitglieder verschickt. Ebenso wird Rabbiner Edward van Voolen seine Ansprache per elektronischer Post verschicken.

Die Bucharisch-sefardisch-jüdische Gemeinde Hannover teilt mit, dass sie eine Videokonferenz organisiert hat. Bei der Einrichtung ist sie Gemeindemitgliedern in allen technischen Fragen per WhatsApp oder Telefon gern behilflich.

Die Liberale Gemeinde Hannover betet gemeinsam mit Kantor Assaf Livitin an diesem Kabbalat Schabat online. Das Grußwort von Rabbiner Gabor Lengyel ist unter www.ljgh.de zu finden.

Gottesdienst Für die Mitglieder der liberalen Gemeinde Hamburg bietet Rabbiner Moshe Navon freitags um 18 Uhr und samstags um 20 Uhr Schabbat-Gottesdienste und Hawdala über einen YouTube-Livestream an.

Die Liberale Gemeinde Köln, Gescher, teilt mit, dass wöchentlich ein interaktiver Gottesdienst über das Tool Zoom stattfindet. Ebenfalls gibt es einen Schiur zur Paraschat HaSchavua in Deutsch und Russisch.

Die Rabbiner sind meist rund um die Uhr für ihre Gemeindemitglieder erreichbar.

Rabbiner Yechiel Brukner ist für alle Mitglieder der Synagogen-Gemeinde Köln jederzeit erreichbar. Außerdem gehören zu seinem religiösen Angebot: Online-Schiurim, Online-Gebete und regelmäßig »stärkende Nachrichten« auf Social Media sowie Livestream für Schacharit an Wochentagen.

Von Leipzig aus versorgt Landesrabbiner Zsolt Balla die Gemeinden, zu denen sich auch die Hallenser Gemeinde gesellt hat. Online und Koscher heißt es unter www.facebook.com/zsolt.balla.

whatsapp-gruppe Der Chasan der Jüdischen Gemeinde Mannheim verbreitet über die WhatsApp-Gruppe »Jung und Jüdisch« eine eigene Aufnahme der aktuellen Parascha und der Hawdala.

Die Liberale Gemeinde Beth Shalom in München hat einen Online-Kabbalat-Schabbat geplant.

In Osnabrück finden Kabbalat Schabbat und Schacharit online statt. Informationen hierzu werden über einen WhatsApp-Verteiler kommuniziert.

Die Jüdische Kultusgemeinde Kreis Recklinghausen greift bei ihrem religiösen Angebot auf die Informationen der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland sowie verschiedener Rabbiner zurück, die diese an die Gemeindemitglieder weiterleiten.

Das religiöse Angebot der Gemeinden wird täglich erweitert.

Die Predigt des Landesrabbiners von Mecklenburg-Vorpommern, Yuriy Kadnykov, zum Schabbat wird in zwei Sprachen auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht.

rund-mails Per WhatsApp und über Rund-Mails versorgt die Israelitische Kultusgemeinde Rottweil-Villingen ihre Gemeindemitglieder. Der Landesrabbiner macht Online-Schiurim zu den Wochenabschnitten. Minjan über Facebook, der Zugang erfolgt über die Facebook-Seite des Landesrabbiners.

Bei der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs in Stuttgart gibt es Online-Schiurim der Rabbiner Yehuda Pushkin, Shneur Trebnik sowie Rabbiner Mordechai Pavlovsky. Am Montag, den 30. März, lädt Rabbiner Yehuda Pushkin zu einem Online-Schiur über die »Gebote von Pessach« auf Deutsch und Russisch ein. Ab 16.30 Uhr können sich Interessierte unter dem Link https://us04web.zoom.us/j/9094423645 und der ID: 9094423645 einwählen und mitlernen.

Die liberale Rabbinerin von Köln, Oberhausen und Unna, Natalia Verzhbovska, bietet über Zoom Religionsunterricht an. Bei Interesse bittet die Rabbinerin, sie direkt zu kontaktieren unter rabbinerin@lvjg-nrw.de.

Vor allem kleinere Gemeinden verschicken Paraschot-Besprechungen und Erklärungen per Mail.

Andere Gemeinden wie etwa Gelsenkirchen (Chaim Kornblum, Telefon: 0160/97 21 98 51) stellen für religiöse Bedürfnisse den Kontakt zu ihren Rabbinern her.

In Hanau findet per Videokonferenz mindestens einmal wöchentlich Religionsunterricht statt. Das Programm werde weiter ausgebaut, teilt die Gemeinde mit. Außerdem gibt es zusätzliche Schiurim von Rabbiner Shimon Großberg.

Münster erhält sein religiöses Angebot durch das digitale Versenden von Erklärungen des jeweiligen Wochenabschnitts aufrecht.

In vielen anderen Gemeinden stehen Rabbiner und Rabbinerinnen zur Verfügung um auch an diesem Schabbat Beter zu betreuen. Die Kontakte sind den Gemeindemitgliedern bekannt, teilen viele Gemeinden mit, da sie die Daten nicht veröffentlichen möchten. Schabbat Schalom!