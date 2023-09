Das Jahr mit Jewy Louis

Was ist Simchat Tora? Wann ist der Geburtstag von Golda Meir? Und wann Jom Jeruschalajim? Wer sich diese Fragen zu Beginn des neuen jüdischen Jahres 5784 stellt und nicht alles googeln will, der kann zum Kalender von Jewy Louis greifen, der kürzlich im Leipziger Verlag Hent­rich & Hentrich erschienen ist.

Mit seiner Comic-Figur Jewy Louis begleitet der niederländische Illustrator Ben Gershon von September 2023 bis Dezember 2024 Menschen durch insgesamt 15 Monate. Vorbei an allen jüdischen, allen gesetzlichen und vielen skurrilen Feiertagen wie zum Beispiel dem »Rede wie ein Pirat«-Tag (19. September) oder dem Cheesecake Day (30. Juli).

fettnäpfchen »Humor«, sagt Gershon, »ist mit der wichtigste Aspekt des Judentums« – und so tappt Jewy Louis auf komisch-entzückende Art und Weise immer wieder in Fettnäpfchen, gibt seinen Senf dazu, hat die üblichen Diskussionen mit der Mutter oder denkt mit dem Rabbiner über das nach, was die Welt im Innersten humorvoll zusammenhält.

Gershons Comics erscheinen seit vielen Jahren in der Jüdischen Allgemeinen – sie sorgen für Stirnrunzeln, Augenrollen, aber in den allermeisten Fällen für herzliche Lacher. ja

Ben Gershon: »Jewy Louis Kalender 5784. Mit koscherem Humor durch das jüdische Jahr«. Hentrich & Hentrich, Leipzig 2023, 17 €