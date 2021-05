Weimar hisst israelische Fahne

Als Zeichen der Solidarität hat die Stadt Weimar am Dienstag vor ihrer Hauptverwaltung eine israelische Flagge gehisst.

Damit soll auf die anhaltenden israelfeindlichen und antisemitischen Proteste und Äußerungen in Deutschland reagiert werden, erklärte der parteilose Oberbürgermeister Peter Kleine. Er rief alle Menschen in der Klassikerstadt, die sich in den Konflikt involviert fühlten, dazu auf, aufeinander zuzugehen und Versöhnung vorzuleben.

Verantwortung »Die aktuellen antiisraelischen und antisemitischen Entgleisungen auf deutschen Straßen sind skandalös und inakzeptabel«, sagte er.

Weimar stehe mit seiner geschichtlichen Verantwortung an der Seite

Israels und werde alles tun, um Antisemitismus zu bekämpfen. Jeder

könne und dürfe seine Kritik am Vorgehen Israels angesichts der

derzeitigen Eskalation in Nahost artikulieren - »aber nicht mit

Gewalt in Wort und Tat«, bekräftigte der Oberbürgermeister.

Die habe auch in Thüringen zugenommen, sagte Innenminister Georg

Maier (SPD) in Erfurt. Er kündigte an, gegen antisemitische

Straftäter mit aller Härte vorgehen. Das betreffe auch Hetze und

Gewaltaufrufe im Internet.

Nordhausen Der bisher schwerwiegendste Vorfall im Freistaat hat sich nach seinen Angaben in Nordhausen ereignet, wo Unbekannte in der vorigen Woche mit einem brennenden Wurfgeschoss versuchten, eine am Rathaus aufgezogene Fahne Israel zu entzünden. Gegenüber solchen Taten gebe es »null Toleranz«, versicherte der Minister. Sollte es sich bei den

Straftätern um Ausländer handeln, schließe das in letzter Konsequenz

auch deren Abschiebung ein.

Damit reagierte Maier auch auf eine Forderung des Vorsitzenden der

Jüdischen Landegemeinde, Reinhard Schramm. Der hatte in einem offenen

Brief den israelbezogenen als die schlimmste Form des Antisemitismus

in Deutschland bezeichnet, weil er der gemeinsame Nenner aller

Antisemiten sei.

Synagogen Laut Maier haben Thüringens Sicherheitskräfte 479 jüdische Objekte im Blick. Dabei reiche das Spektrum von Synagogen und Gebetsräumen bis hin zu Stelen und Stolpersteinen. Als Beispiel für jüngste

Verbesserungen nannte er neue Türen für die Erfurter Synagoge und den

Einbau moderner Sicherheits-Elektronik in verschiedenen jüdischen

Einrichtungen des Freistaates.

Laut Landesamt für Verfassungsschutz sind Antisemiten im gesamten

extremistischen Spektrum zu finden. Mit weitem Abstand lägen indes

Rechtsextremisten vorn, sagte Präsident Stephan Kramer. Hier komme es

zum Zusammenschluss von Neuer Rechter über das »Reichsbürger-« und

Querdenker-Milieu bis hin zur AfD. Auch für Islamisten sei

Antisemitismus ein zentraler Kern des Selbstverständnisses, so der

frühere Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland. epd