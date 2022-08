Steinmeier zu Gesprächen mit Hinterbliebenen bereit

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist grundsätzlich zu einem persönlichen Austausch mit den Hinterbliebenen des Olympia-Attentats von 1972 bereit. Das teilte das Bundespräsidialamt in einer am Donnerstag in Berlin verbreiteten Stellungnahme mit. Ein »vertrauensvoller und enger Austausch sei ihm ein besonderes Anliegen«.

versagen Weiter heißt es, der mörderische Terroranschlag selbst, aber gerade auch das Versagen der deutschen Behörden, die jungen israelischen Athleten zu schützen und zu retten, hätten ihren Familien unermesslichen Schmerz und Leid zugefügt. Die Verhandlungen über Anerkennungsleistungen an die Hinterbliebenen seien aber Aufgabe der Bundesregierung.

Das Münchner Olympia-Attentat vom 5. September 1972 war ein Anschlag der palästinensischen Terrororganisation »Schwarzer September« auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen. Die Opfer-Familien werfen Deutschland vor, sie nicht angemessen entschädigt zu haben. Das neue Angebot des Bundes, des Freistaats Bayern und der Stadt München betrachten einige von ihnen als Beleidigung. Am 5. September ist eine zentrale Gedenkfeier in Fürstenfeldbruck geplant, der die Hinterbliebenen fernbleiben wollen. kna