Prozess startet 43 Jahre nach Terroranschlag auf Synagoge in Paris

Gut vier Jahrzehnte nach einem Terroranschlag auf eine Synagoge in Paris mit vier Toten startet heute der Prozess gegen einen der mutmaßlich Beteiligten. Der 69 Jahre alte Angeklagte soll als Teil eines fünfköpfigen palästinensischen Kommandos die Bombe vor der Synagoge deponiert haben.

Der in Kanada lebende ehemalige Soziologieprofessor beteuert seine Unschuld und hat erklärt, für den Prozess nicht vor Gericht in Paris zu erscheinen. Vorherige Ermittlungen gegen ihn in Frankreich, während derer er sich in Untersuchungshaft befand, waren zunächst eingestellt worden. Dagegen legten Anklage und Opfervertreter erfolgreich Einspruch ein.

Vier Todesopfer Bei dem Bombenanschlag wurden am 3. Oktober 1980 drei Franzosen und eine junge Israelin getötet, 47 Menschen wurden verletzt. Weitere Tatbeteiligte konnten nicht ermittelt werden. Auf die Spur des nun Angeklagten kamen die französischen Behörden erst 2008 in Zusammenarbeit mit amerikanischen Sicherheitsdiensten, berichtete die Zeitung »l’Obs«.

Das Anschlagsziel war die Synagoge in der Rue Copernic. Eine Gedenktafel erinnert dort an die vier Opfer Jean Michel Barbé, Philippe Bouissou, Hilario Lopez Fernandez und Aliza Shagrir. dpa/ja