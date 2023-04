Lauder: Aufständische im Warschauer Ghetto waren Helden

Schoa

»Die Toten werden geachtet - und die Lebenden verachtet«

Am Sonntag wurde an die Befreiung der Konzentrationslager Bergen-Belsen und Buchenwald vor 78 Jahren gedacht. Schwerpunkt des diesjährigen Gedenkens war die Erinnerung an das Schicksal der im Nationalsozialismus verfolgten Sinti und Roma. Zur Gegenwart gab es sehr klare Worte