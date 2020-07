Jüdische Einwanderer bei Renten weiter diskriminiert

Jubiläum

Bedford-Strohm gratuliert Zentralrat der Juden zum 70. Geburtstag

Der Zentralrat der Juden wird am Sonntag 70 Jahre alt. Obwohl nur als Provisorium gedacht, ist der Verband heute eine etablierte jüdische Stimme in der Zivilgesellschaft. »Wir sind in Deutschland zu Hause«, sagt Zentralratspräsident Josef Schuster