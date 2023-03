»Judenpresse«-Rufe: Anzeigeerstatter appellieren an Justizminister

Nach dem Streit über die rechtliche

Einordnung von »Judenpresse«-Rufen durch die Staatsanwaltschaft

Braunschweig haben die Anzeigeerstatter an die deutsche

Justizministerkonferenz appelliert, konsequent gegen Antisemitismus

einzuschreiten. Die Einstellung der Ermittlungen in Braunschweig sei

»nicht nur ein Versagen im Einzelfall, sondern ein strukturelles

Versagen der Justiz«, heißt es in dem Schreiben, das dem

Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt.

Hinter dem Brief steht ein

Ehepaar aus Laatzen bei Hannover. Die Ehefrau ist Jüdin, ihre

Großeltern und weitere Verwandte wurden im Konzentrationslager

Auschwitz ermordet.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Februar ihre Ermittlungen wegen

antisemitischer Volksverhetzung und Beleidigung gegen ein Mitglied

der Partei »Die Rechte« zum zweiten Mal eingestellt. Ausgangspunkt

sind Rufe des Mannes am Rande einer Demonstration am Volkstrauertag

2020. Er soll Medienvertretern die Worte »Judenpresse«, »Judenpack«

und »Feuer und Benzin für euch« entgegengerufen haben. Der Vorfall

ist durch ein Video dokumentiert.

Juden, Holocaust-Überlebende sowie Angehörigen von

Holocaust-Opfern seien nicht erst seit dem Mordanschlag von Halle

existenziell betroffen, schreibt das Ehepaar. Immer wieder gebe es

Angriffe auf Juden. »Die existenzielle Unsicherheit wird unermesslich

verstärkt, wenn auch staatliche Behörden das Existenzrecht von Juden

nicht schützen, wenn Ausrufe wie ›Judenpack‹ und ›Feuer und Benzin

über euch‹ mit ihrem direkten Hinweis auf das Pogrom vom 9. November

1938 als rechtlich neutral bewertet werden.«

Die Justizministerinnen und Justizminister der 16 Bundesländer

werden gebeten, auf ihrer nächsten Konferenz zu erörtern, »ob die

hier dargestellte Geistes- und Entscheidungspraxis weiterhin unsere

Gesellschaft und Staatlichkeit prägen darf«. Die Justizminister

kommen am 25. und 26. Mai zu ihrer Frühjahreskonferenz in Berlin

zusammen. Das Ehepaar aus Laatzen hatte schon mehrmals strafrechtliche Ermittlungen wegen antisemitischer Vorfälle ins Rollen gebracht. epd