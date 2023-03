Höchste Sicherheitsstufe bei Besuch von Israels Premier

Zum Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu von Mittwoch bis Freitag in Berlin gilt die höchste Sicherheitsstufe. Für mehrere Orte von Netanjahus Aufenthalt kündigte die Polizei am Dienstag umfangreiche Absperrungen an.

Das gilt besonders für den Bereich rund um das Hotel Waldorf Astoria nahe dem Ku’damm, für das Bundeskanzleramt und das Schloss Bellevue, wo Netanjahu Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft. Auch das Holocaust-Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Wannsee, das Netanjahu besucht, wird weiträumig abgesperrt.

Zum Besuch des israelischen Ministerpräsidenten sind bereits mehrere Protestkundgebungen angekündigt, in der Umgebung der abgesperrten Orte sind Demonstrationen aber nur eingeschränkt möglich. dpa