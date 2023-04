Gedenken in »Station Z«

Am Dienstagvormittag, dem Jom Haschoa, gedachten Diplomaten und Mitarbeiter der Israelischen Botschaft in Deutschland der Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung. An der Zeremonie in der Gedenkstätte Sachsenhausen bei Oranienburg nahmen Botschafter Ron Prosor und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) teil. Die beiden legten am Gedenkort der »Station Z« des ehemaligen Konzentrationslagers Kränze nieder.

Justizminister Buschmann sagte bei der Zeremonie: »Deutsche planten die Schoa, Deutsche organisierten sie, Deutsche führten sie aus. Die Gräueltaten des Nationalsozialismus sind nicht in Worte zu fassen. Die Scham werden wir ewig empfinden.«

opfer Er sei demütig und dankbar, dass es ihm heute möglich sei, gemeinsam mit Jüdinnen und Juden der Opfer zu gedenken. Buschmann nahm auch Bezug auf eine Palästinenser-Demonstration in Berlin vor rund zehn Tagen, bei der laut Videoaufnahmen israelfeindliche und antisemitische Parolen gerufen worden waren. Es könne niemals akzeptiert werden, wenn sich Juden in Deutschland nicht sicher fühlen könnten, sagte der Bundesjustizminister.

Antisemitismus gelte es zu benennen und zu bekämpfen. »Die Aufarbeitung der deutschen Geschichte ist auch deshalb so wichtig. Nur wenn wir uns unsere eigene Geschichte vor Augen halten, können wir die notwendigen Schlüsse daraus ziehen und gemeinsam für ein ›Nie wieder‹ eintreten.«

Botschafter Ron Prosor rief dazu auf, dass Jüdinnen und Juden geeint zusammenstehen müssten. »Der Nationalstaat des jüdischen Volkes ist die Verkörperung der jüdischen Unabhängigkeit. Er ist die Verkörperung unserer Fähigkeit, unser eigenes Schicksal zu bestimmen, ohne uns auf andere zu verlassen«, sagte er. Zugleich erinnerte Prosor an den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren.

gäste Unter den Gästen der Gedenkveranstaltung waren auch die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Katja Keul, und der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, Daniel Botmann.

Die bewegende Zeremonie hatte um 11 Uhr mit einem Sirenenton begonnen, wie er wenige Stunden zuvor bereits in Israel am Nationalfeiertag ertönt war. An die Opfer und Überlebenden der Schoa wurde in Sachsenhausen mit Gebeten, Gedichten und Liedern des israelischen Sängers Shlomi Shabat erinnert.

Der 1933 in Berlin geborene Kurt Hillmann, der die Schoa in einem Heim für tuberkulosekranke Kinder überlebte, entzündete eine Gedenkfackel. Der Zeitzeuge berichtet noch heute in Schulen vom Naziterror. Sein Onkel, Otto Hillmann, kam im KZ Sachsenhausen ums Leben.

In Sachsenhausen waren von 1936 bis 1945 mehr als 200.000 Menschen inhaftiert, viele wurden dort systematisch ermordet. Als »Station Z« war der Bereich innerhalb des Konzentrationslagers bezeichnet worden, in dem sich Krematorium, Genickschussanlage und Gaskammer befanden. ddk/dpa

