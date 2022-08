Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und sein israelischer Amtskollege Isaac Herzog begrüßen die Einigung zwischen den Angehörigen der während der Olympischen Spiele 1972 ermordeten israelischen Athleten und der deutschen Bundesregierung.

Externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel anreichert. Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie Inhalte von Sozialen Netzwerken ansehen und mit diesen interagieren können. Soziale Netzwerke zulassen Mit dem Betätigen der Schaltfläche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nötig. Mehr Informationen finden Sie hier.

In einer am Mittwochnachmittag verbreiteten Erklärung heißt es: »Wir sind froh und erleichtert, dass es kurz vor dem 50. Jahrestag und vor dem Staatsbesuch des israelischen Präsidenten in Deutschland zu einer Einigung über historische Aufklärung, Anerkennung und Entschädigung gekommen ist. Wir begrüßen das Ergebnis der Gespräche.«

Die Einigung könne nicht alle Wunden heilen, aber sie öffne eine Tür aufeinander zu. »Mit dieser Einigung bekennt der deutsche Staat seine Verantwortung und erkennt das furchtbare Leid der Ermordeten und ihrer Angehörigen an, dessen wir kommende Woche gedenken wollen.« ja

Lesen Sie mehr dazu in der kommenden Printausgabe der Jüdischen Allgemeinen.