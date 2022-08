Ein Trauerspiel

Die Olympischen Spiele in München 1972 sollten ein Fest der Freude und des Friedens werden. Sie starteten als heiteres Sportspektakel und endeten als todtrauriges Massaker. Die Erinnerung will nicht verblassen, die Bilder wollen nicht verbleichen, die Wunden nicht heilen. Ich habe noch heute das tiefe, dumpfe Knarren der Helikopter im Ohr und sehe, wie sie am Münchner Himmel vorbeiziehen. Damals war meine Hoffnung ebenso groß wie naiv, der Spuk möge schnell vergehen und das Gute siegen.

Schock Am Abend des 4. Septembers war die Welt noch in Ordnung, der Jubel riesig, die Stimmung grandios. Die 16 Jahre alte Ulrike Meyfarth war im Fosbury-Flop der Konkurrenz davongesprungen, und Mark Spitz, der jüdische Superheld, holte in München einen Weltrekord nach dem anderen. So grenzenlos die Freude war, so unendlich war der Schock, der die Welt am frühen Morgen des schicksalhaften 5. September ereilte.

Es hieß, Mitglieder der palästinensischen Terrorgruppe »Schwarzer September« hätten das schlafende Olympiadorf erstürmt und würden die israelische Sportmannschaft als Geiseln festhalten. Niemand ahnte, dass 36 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen unter dem Hakenkreuz Juden von palästinensischen Terroristen zu Freiwild erklärt und zum Abschuss freigegeben werden würden.

Ihre Forderung nach Freilassung von 233 inhaftierten Palästinensern, eines japanischen Terroristen sowie der RAF-Mitglieder Andreas Baader und Ulrike Meinhof war nur ein Puzzleteil in ihrem selbstgerechten Kampf gegen Israelis und Juden. Damals wie heute heiligen die Mittel den Zweck. Die Fatah unter Führung von Jassir Arafat im Verbund mit der marxistisch-leninistischen »Demokratischen Front für die Befreiung Palästinas« (DFLP) fanden in der linksextremistischen RAF, aber auch bei den Neonazis, Brüder und Schwestern im Geiste.

Der mörderische Hass auf »Juden, Zionisten und Imperialisten« bildete den Knotenpunkt, bei dem scheinbar konträre, totalitäre Ideologien sich trafen. Auf der Zielgeraden wurde man sich schnell einig, die israelischen Repräsentanten des zionistischen Staates zu ermorden. Für die Terroristen von damals wie von heute bildet Israel, der Zufluchtsort der Schoa-Überlebenden, einen angeblich imperialistischen, rassistischen Brückenkopf.

Dass das Schicksal einen derart katastrophalen Verlauf nahm, war kein Zufall. Es war vielmehr das Ergebnis eines kollektiven Versagens aufseiten der Bundesregierung und des Bundesnachrichtendienstes, des Olympischen Komitees sowie des Freistaats Bayern und der Sicherheitsbehörden. Das Bild von Polizisten ohne Helm in Trainingsanzügen bei der Erstürmung des Olympiadorfes ging um die Welt. Die Attentäter konnten ihr hilfloses Heranrücken und Zurückweichen am Fernseher live beobachten.

Kugelhagel Der Weg in die Katastrophe war vorgezeichnet. Bei der chaotischen Befreiungsaktion am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck wurden neun israelische Sportler sowie ein Polizist ermordet, fünf der acht Attentäter starben im Kugelhagel, mehrere Personen wurden schwer verletzt. Fünf Tage zuvor hatte das israelische Olympiateam anlässlich seines Besuches des Konzentrationslagers Dachau noch einen Kranz in Erinnerung an die ermordeten Häftlinge niedergelegt. Wenig später waren sie selbst tot.

Die Bundesregierung und der Freistaat Bayern taten alles, um in den Königsdisziplinen Vergessen, Verdrängen, Verleugnen den Sieg zu erringen. Gemeinsam wiesen die politisch Verantwortlichen jeden Fehler und jedes Versäumnis weit von sich und hofften durch Nachgiebigkeit den Rechtsstaat vor Erpressung zu schützen.

Der Ansatz der Bundesregierung wirkt bürokratisch, ihr Vorgehen kleinteilig, ihre Angebote unwürdig.

Doch die schreckliche Vergangenheit des Olympia-Attentats wirft auch heute noch einen langen Schatten, aus dem die deutsche Regierung offensichtlich nicht willens ist herauszutreten. Stattdessen hüllt sie sich weiter eisig in Schweigen, wenn es etwa um die lückenlose Aufdeckung der unsäglichen Kooperation zwischen der nachgiebigen, erpressbaren Bundesregierung unter Willy Brandt und der terroristischen »Palästinensischen Befreiungsorganisation« PLO geht.

Haltung Der gegenwärtigen Bundesregierung, wie auch der vergangenen ist die kaltherzige Haltung gegenüber den Angehörigen der ermordeten Sportler anzulasten. Ihr Ansatz wirkt bürokratisch, ihr Vorgehen kleinteilig, ihre Angebote unwürdig. Es heißt, die Bundesregierung sei um eine Lösung bemüht. Tatsache bleibt, die »vertrauensvollen Gespräche« zwischen den Angehörigen der Ermordeten und der Bundesregierung brachten monatelang keine Einigung.

Dass die Verhandlungen derart in die Länge gezogen wurden, ist beschämend und schadet dem Ansehen Deutschlands. Die Opfer-Angehörigen haben solch ein unwürdiges Ringen um eine sogenannte finanzielle Entschädigung oder »Wiedergutmachung« nicht verdient. Ludwig Spaenle, der unermüdliche und unerschrockene Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, traf den Nerv der Angehörigen, als er von einem »Staatsversagen erster Ordnung« sprach. Was für ein unwürdiges Trauerspiel.



Der Autor ist Psychologe, Publizist und Coach. Er berät Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik.