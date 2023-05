Bundesregierung: 379 antisemitische Straftaten im ersten Quartal

Die Zahl gemeldeter antisemitischer Straftaten in Deutschland lag im ersten Quartal bei 379. Dazu zählten acht Gewalttaten und 50 Propagandadelikte, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht, die am Montag in Berlin veröffentlicht wurde. Zwei Menschen seien infolge politisch motivierter Straftaten mit antisemitischem Hintergrund in diesem Zeitraum leicht verletzt worden.

Insgesamt seien 207 Tatverdächtige ermittelt worden; zwei seien festgenommen und ein Haftbefehl sei erlassen worden. Wie die Bundesregierung weiter mitteilte, hätten die Zahlen »vorläufigen Charakter und können durch Nach-/ Änderungsmeldungen teils erheblichen Veränderungen unterworfen sein«. kna