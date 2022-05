Bundesinnenministerin Faeser besucht Israel

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) reist am Montag für einen dreitägigen Besuch nach Israel. Sie werde Gespräche zu den Themen öffentliche Sicherheit, Cybersicherheit und Bekämpfung von Antisemitismus führen, teilte ihr Ministerium am Freitag mit.

Außerdem werde sie eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit in der Polizeiausbildung mit der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem unterzeichnen.

zusammenarbeit Die SPD-Politikerin will demnach am Dienstag Israels Minister für innere Sicherheit, Omer Bar-Lev, treffen. Themen seien dabei eine Vertiefung der binationalen Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich, eine intensivere Kooperation in der Prävention und Deradikalisierung sowie bei Ermittlungen im Bereich Cyberkriminalität.

Anschließend werde sie mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister Alon Schuster über die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und die Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz sprechen. Die Ministerin werde zudem in Yad Vashem einen Kranz zum Gedenken an die Opfer des Holocausts niederlegen.

Am Mittwochmorgen werde die Ministerin mit der israelischen Cyber-Direktion über die Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit sprechen, hieß es weiter. dpa