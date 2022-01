Berliner Museumsdirektor für Umbenennung

In der Debatte um Berliner Straßen- und Platznamen mit

antisemitischen Bezügen hat sich der Direktor der Stiftung

Stadtmuseum Berlin, Paul Spies, für die Umbenennung der

Richard-Wagner-Straße und des Richard-Wagner-Platzes ausgesprochen.

»Man kann nicht in Abrede stellen, dass Wagner ein großer Musiker

war«, sagte Spies der »Berliner Morgenpost« (Donnerstag): »Ihn aber

mit einem Straßennamen zu ehren, ist problematisch, weil er ein

Antisemit war. Da muss man handeln und umbenennen.«

LISTE Im Dezember 2021 hatte eine Studie im Auftrag des

Antisemitismusbeauftragten von Berlin, Samuel Salzborn, insgesamt 290

Berliner Straßen und Plätze mit antisemitischen Bezügen aufgelistet.

Dazu gehören bereits diskutierte Straßennamen wie die

Treitschkestraße in Berlin-Steglitz und die Pacelliallee in

Berlin-Dahlem, aber auch alle Martin-Luther-Straßen, die

Otto-Dibelius-Straße in Charlottenburg oder der

Pastor-Niemöller-Platz in Pankow.

In anderen Fällen wie der Thomas-Mann-Straße oder dem

Adenauerplatz plädierte der Gutachter und Politikwissenschaftler

Felix Sassmannshausen aus Leipzig für weitere Forschungen und eine

digitale Kontextualisierung. In etwa 100 Fällen empfiehlt er eine

Umbenennung. epd