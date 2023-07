Zwei Sorten Eis am Stiel

Zutaten:

200 g frische Stachelbeeren

300 g Joghurt (3,8 %)

3 EL Dattelsirup

Zubereitung:

Die Stachelbeeren waschen, die Enden abschneiden und in einen Standmixer oder in die Küchenmaschine geben, abdecken und glatt pürieren. Wer das Obstpüree besonders fein haben will, streicht es nochmal durch ein Sieb. In einer Schüssel den Joghurt und das Püree mischen, Dattelsirup hinzugeben und gut verrühren. In Eis-am-Stiel-Förmchen füllen und einfrieren.

Zutaten:

2 Avocados

1 TL Limette

250 g Kokos-Joghurt

3 EL Dattelsirup

Zubereitung:

Die Avocados mit einem Stabmixer pürieren und mit dem Limettensaft, Kokos-Joghurt und Dattelsirup mixen. Die Masse in Eis-am-Stiel-Förmchen füllen und einfrieren.