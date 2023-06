Salat mit Labaneh

Zutaten:

500 g Joghurt

1 TL Salz

1 TL Zaatar

1 EL Öl

200 g Feldsalat

100 g Kirschtomaten

3 EL Pinienkerne

3 EL frisches Basilikum

Zubereitung:

Am Abend zuvor den Joghurt mit einem Teelöffel Salz verrühren. Anschließend die Mischung in ein mit Küchenrolle ausgelegtes Sieb geben und das Sieb in ein Gefäß hängen, sodass Flüssigkeit aus dem Joghurt abtropfen kann. Am nächsten Morgen den entstandenen Frischkäse in eine Dose geben, das Olivenöl darüber träufeln und mit Zaatar bestreuen.

Nun den Salat vorbereiten: waschen, schneiden, in einer großen Schüssel mischen. Die Pinienkerne rösten, das Basilikum über den Salat streuen.

Auf einem Teller anrichten und den Labaneh darüber geben. Wer es nicht so hübsch mag, sondern praktisch, der kann auch alles miteinander mischen. Mit Pita schmecktʼs am besten. kat