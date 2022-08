Alice Brauner hatte einen schönen Abend in Verona. Die Filmunternehmerin postete ein Bild mit ihrem Mann auf ihrem Instagram-Account und schrieb dazu: »Was für ein Abend, was für eine Inszenierung, was für Sängerinnen und Sänger, was für eine Choreografie, was für eine Kulisse: Carmen in der Arena di Verona – unvergleichlich!« Sah auch echt sehr schön aus – und klang bestimmt super.

Steffen Seibert will Israel kennenlernen, und deswegen hat der neue deutsche Botschafter in Israel Bürgerinnen und Bürger per Twitter aufgefordert, ihm Tipps zu schicken. Die ließen nicht lange auf sich warten, und Steffen Seibert wird wohl eine Weile damit beschäftigt sein, alles anzusehen. Ein Besuch könnte schon bald feststehen: Mit einem Mitarbeiter der orthodoxen Nachrichten-Plattform »BeHadrei bhol« könnte Seibert einen Tscholent in Bnei Brak essen gehen. Der Botschafter antwortete: »Da finden wir einen Termin.« Na dann: Guten Appetit!

Susanna Hoffs hat sich »einen Traum erfüllt« und ein Buch geschrieben. Das kündigte die Bangles-Sängerin auf ihrem Instagram-Kanal an. This Bird Has Flown soll im April 2023 veröffentlicht werden und erzählt die Geschichte der 33-jährigen Jane Start, die pleite ist und deren Karriere auch schon mal besser lief. Doch während eines Flugs nach Großbritannien scheint sich vieles zu ändern. Wer ist der Fremde neben ihr, was hat ihre Vergangenheit und ein One-Hit-Wonder damit zu tun? Wir werden es erfahren.

Albert Bourla wurde positiv auf Corona getestet. Der Pfizer-Chef twitterte am Montag, er sei dankbar, viermal mit Pfizer-BioNTech geimpft worden zu sein. »Ich fühle mich gut, habe sehr milde Symptome«, schrieb der 60-Jährige. Er sei in Quarantäne und habe die Behandlung mit dem Medikament Paxlovid begonnen. »Wir sind so weit im Kampf gegen diese Erkrankung gekommen, dass ich sehr zuversichtlich bin, schnell zu genesen.« Gute Besserung!