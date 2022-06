Bradley Cooper spielt Leonard Bernstein. Die Netflix-Serie Maestro, bei der Cooper (Hangover, A Star is Born) auch Regie führt, war ursprünglich ein Projekt von Steven Spielberg. Der wiederum hatte keine Zeit und bedachte Cooper damit. An seiner Seite spielt Carey Mulligan, die als Bernsteins Frau Felicia Montealegre zu sehen sein wird. Die ersten veröffentlichten Bilder von Cooper als Bernstein riefen eine Diskussion um seine Plastik-Nase hervor, die von vielen als problematisch eingeordnet wurde.

Jeff Goldblum hat in der vergangenen Woche den neuen Film Jurassic World: Ein neues Zeitalter in Köln vorgestellt und bei der Gelegenheit schon einmal die Frage nach seinem Lieblingsdino beantwortet. Nämlich kein Geringerer als der Velociraptor. Für alle, die sich in der Welt der Riesenechsen nicht auskennen: Der Vertreter der Theropoden-Familie soll vor etwa 85 bis 76 Millionen Jahren in der späten Kreidezeit gelebt haben. Aber um auf Jeff Goldblum zurückzukommen: Der Schauspieler trug in Köln natürlich eines seiner bunten Hemden mit zweierlei floralem Muster. Sehr schick!

Natalie Portman liest mal wieder etwas Spannendes. Für ihren ins Leben gerufenen Buchklub »Nat’s Book Club« hat sie dieses Mal Cassandra at the Wedding (auf Deutsch: »Zwei Schwestern«) von Dorothy Baker ausgewählt. Das Buch wurde 1962 veröffentlicht und kürzlich, wie Portman schreibt, wiederveröffentlicht.

Gavin Rossdale ist beim Musikfestival »Rock im Park« auf Tuchfühlung mit seinen Fans gegangen. »Wir lieben euch, wir brauchen euch, wir haben euch vermisst«, rief er den Feiernden am Freitag in Nürnberg zu. Kurz darauf stieg er von der Bühne, kletterte über mehrere Absperrungen und lief, begleitet von Jubelstürmen, singend durch die Menge. Auf dem dreitägigen Rockfestival feierten nach zwei Jahren Corona-Pause nach Angaben der Veranstalter rund 75.000 Menschen zusammen. dpa