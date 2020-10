Netta Barzilai tut sich und der Umwelt etwas Gutes. Die israelische Sängerin (»Bassa Sababa«, »Toy«) trinkt nämlich ausreichend viel Mineralwasser am Tag. Vielleicht nicht ganz so viel wie in ihrem jüngsten Post auf Instagram, in dem man sie mit einem überdimensional großen Einkaufswagen voller Plastikflaschen sieht. Aber sie werde eben nicht so leicht müde, weil sie genügend Wasser trinke, schrieb die Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin dazu. Die Aktion ist aber nicht so ganz Nettas Idee, denn die 27-Jährige kooperiert mit dem Mineralwasser-Hersteller Neviot, der seine Plastikflaschen nach eigenen Angaben aus 50 Prozent recyceltem Material herstellt. Na dann, Prost!

Jan Sosniok, Susan Sideropoulos und Dieter Hallervorden

Susan Sideropoulos hat gesagt, was viele vielleicht insgeheim fühlen: »Es geht einfach nichts über bekloppt durch die Wohnung zu tanzen. Ok, vielleicht noch laut singen! Und Schokolade«. Um das Ganze noch zu untermalen, gab es auf Instagram vier kleine Videoclips dazu – nur vom Tanzen, nicht vom Schokolade­essen. Aber das kann ja noch kommen. Vorher spielt Susan Sideropoulos erst einmal in dem Stück Zwei wie Bonnie und Clyde – … denn sie wissen nicht, wo sie sind! mit, das am 14. November im Berliner Schlosspark-Theater Premiere haben wird.

Daniel Donskoy

Daniel Donskoy veröffentlicht am 30. Oktober seine neue Single 24. Einen kleinen akustischen Vorgeschmack gibt es bereits mit einem »Intro« und dürfte bei Fans von Rhythm and Blues, Soul und entspannten Klängen für Entzücken sorgen.

Julia Louis-Dreyfus

Julia Louis-Dreyfus hat ein paar ihrer Seinfeld-Kollegen für einen »Zoom«-Talk vor den Bildschirm geholt und mit ihnen über die anstehende Wahl gesprochen. Für »A Fundraiser About Something« kamen Larry David und Jason Alexander zusammen. Gehostet wurde das Ganze von Seth Meyers. Wer wissen will, was sich hinter »Turn Texas Blue« verbirgt, kann sich die Sendung noch ansehen – muss aber einen kleinen Obolus dafür entrichten.