Ben Salomo hat am vergangenen Freitag, ein Jahr nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle, sein neues Video veröffentlicht. Der Clip mit dem Titel »Deduschka« (Großvater) wird von dem bundesweiten deutsch-jüdischen Jahr #2021JLID unterstützt. Ben Salomo widmet seinen Song »den Opfern des antisemitischen und rassistischen Terrors von Halle und Hanau«.

Haya Molcho

Haya Molcho hat neben dem Kochen noch ein ganz ausgefallenes Hobby: Fallschirm- und Bungee-Springen. Das verriet sie am vergangenen Sonntag in der Sendung »Hörbar Rust« von Radio Eins. Sie sei bereits mit allen ihren vier Söhnen gesprungen. Ihr Mann blieb bodenständig. »Samy war ganz unten, hat nur gewartet, bis wir runterkommen, und hat gedacht: ›Was für eine verrückte Familie habe ich.‹« Das Springen aus dem Flugzeug habe sie in ihrem Mut bestärkt, nicht lange darüber nachzudenken, sondern das, was man tun will, einfach zu tun.

Barbara Streisand

Barbra Streisand ist ja schon seit Jahren auf den Hund gekommen und hat einen der Vierbeiner sogar klonen lassen. Jetzt aber hat die 78-Jährige Einblick in die Tagesbeschäftigung mit den Tieren gegeben. Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein Bild mit den drei echten Hunden und sieben Plüschtieren. Mittenmang: Barbra Streisand. »Es macht so viel Spaß, mit meinen Hunden zu spielen«, schrieb die Schauspielerin dazu. So wie die Hunde aussehen, scheint es ihnen auch gefallen zu haben.

Gal Gadot

Gal Gadot will es Cleopatra-Star Elizabeth Taylor gleichtun. Für das Studio Paramount wird die israelische Schauspielerin in der Rolle der legendären Herrscherin des alten Ägypten vor die Kamera treten. »Cleopatra ist eine Geschichte, die ich schon seit sehr langer Zeit erzählen wollte«, schrieb Gadot am Sonntag auf Twitter. Sie sei dem erstklassigen Team hinter diesem Projekt sehr dankbar. Die Regie übernimmt demnach Patty Jenkins, mit der Gadot bereits Wonder Woman und die Fortsetzung Wonder Woman 1984 drehte. (mit dpa)