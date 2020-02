Haya Molcho hat Tim Mälzer gezeigt, wo der Löffel hängt. In einer Folge der Kochshow Kitchen Impossible, bei der Köche sich gegenseitig herausfordern, teils unbekannte Gerichte so authentisch wie möglich nachzukochen, stahl die Köchin, die mit dem »Neni« unter anderem in Berlin ein bekanntes israelisches Restaurant betreibt, dem Fernsehkoch die Show. Gekocht wurde in Rumänien, Israel, Großbritannien und Deutschland. Für ein Gericht musste sich Molcho ihr Fleisch eigenhändig aus einem Reh schneiden. Das kommentierte sie mit »Tim Mälzer, du bist ein Schmock«. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen.

Jason Segel hat in einem Interview mit dem Online-Magazin »Variety« gesagt, dass seine neue Serie Dispatches from Elsewhere von einer »zauberhaften Midlife Crisis« inspiriert wurde. Segel, der in der Comedy-Show How I Met Your Mother mitspielte, sprach anlässlich der Berlinale über die neue Show, als eine »Antwort auf unsichere Zeiten«, in denen einiges beunruhigend wirkt und »in denen wir gegeneinander ausgespielt werden«.

Static & Ben El werden kurz vor ihrem Auftritt bei der Jewrovision noch schnell die Fragen ihrer Fans beantworten. Auf ihrem Instagram-Account posteten sie eine Ankündigung zu einem exklusiven »Ask Anything Chat«. Wer also schon immer wissen wollte, was die Jungs so bewegt, ob sie aufgeregt sind und was ihre Setlist in Berlin sein wird, der kann seine Fragen bereits vorab unter www.askanythingchat.com stellen, um am Showabend alle wichtigen Infos parat zu haben.

Jeff Wilbusch wird bei der Jew­rovision in der Jury sitzen. Auf seinem Instagram-Account gab der Schauspieler, der demnächst auch in der Netflix-Serienadaption von Deborah Feldmans Erfolgsroman Unorthodox mitspielen wird, eine musikalische Empfehlung ab: »Hört Euch mal die talentierte nurit_aka_lil_nunu an.« Hinter diesem Namen verbirgt sich die Schweizer Sängerin Nurit, die mit »For Selma« eine Single herausgebracht hat.