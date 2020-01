Amar’e Stoudemire trauert um seinen Sport-Kollegen Kobe Bryant, der am vergangenen Sonntag bei einem Helikopterabsturz tödlich verunglückte. »Ich bin am Boden zerstört. Kobe und mich verband so viel miteinander.« Bryant war ein liebender Vater und Ehemann. »Meine Familie hat am Telefon geweint.« Kobes Tod sein eine großer Verlust.

Netta Barzilai hat an der Dolly Parton Challenge teilgenommen. Die Sängerin postete vier Bilder, die jeweils zu den vier großen sozial-medialen Plattformen (LinkedIn, Facebook, Instagram und Tinder) passen. Auch die Schauspielerinnen Natalie Portman und Gal Gadot waren bei der Challenge mit von der Partie. Sogar die israelische Armee (IDF) machte mit und fragte in ihrem Post: »Welche IDF gefällt euch am besten?«

Jerry Seinfeld und seine Frau Jessica waren in Paris unterwegs und haben es sich schmecken lassen. Jessica postete auf ihrem Instagram-Account: »Mom und Dad haben ihren Freund Gad Elmaleh in Paris besucht«. Dort hätten sie großartigen Kaffee und leckeres Brot, und die beiden hätten eine der besten Feinschmecker-Touren gebucht. Es ging allerdings nicht ausschließlich ums Essen: Am Abend trat Seinfeld noch in einem Comedy-Club auf, und das Paar lernte Pickle, einen kleinen Hund, kennen. Mignon!

Jeff Goldblum war kürzlich mit der Radiomoderatorin Terry Gross und dem Comedian Marc Maron Gast in der PBS-Show Finding Your Roots von Henry Louis Gates. Gemeinsam haben sie bislang unbekannte Geschichten von ihren jüdischen Großeltern erfahren. Marc Maron erzählte, dass beide Großeltern Jiddisch sprachen, wenn sie nicht wollten, dass der Enkel etwas erfährt. Für Gross, die in den USA die beliebte Radiosendung Fresh Air hostet, in der sie regelmäßig mehr oder weniger Prominente interviewt, war die Sendung wahrhaft erkenntnisreich: »Ich wusste fast gar nichts über meine Familiengeschichte«, sagte die Radiomoderatorin. kat (Fotos: imago)

Ben Stiller sitzt in der ersten Reihe – zumindest beim Basketball. Beim Spiel der New York Knicks gegen die Toronto Raptors am vergangenen Freitag nahm er mit seinem Sohn neben dem Schauspieler Timothée Chalamet Platz, der demnächst den jungen Bob Dylan spielen soll. Die drei Herren wirkten sehr entspannt und jubelten im Madison Square Garden für die Knicks, die leider verloren.