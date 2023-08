Pita mit schwarzem Sesam

Zutaten:

700 g Weizenmehl

1 EL Salz

12 g Zucker

10 g Hefe (trocken)

425 ml lauwarmes Wasser

25 ml Olivenöl

2 TL schwarzer Sesam

Zubereitung:

In eine Schüssel das Mehl sieben, Salz, Zucker hinzugeben. Die Hefe, das lauwarme Wasser, Olivenöl und den schwarzen Sesam ebenfalls in die Schüssel geben. Alles miteinander verrühren und auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem geschmeidigen Teig kneten, zurück in die Schüssel legen und mit einem leicht feuchten Küchenhandtuch bedecken. Circa eine Stunde lang sollte der Teig gehen.

Nach Ende der Teigruhe den Ofen auf 230 Grad vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Aus dem Teig zwölf Kügelchen formen und handtellergroß ausrollen. Auf das Backblech legen und so lange ruhen lassen, bis der Ofen vorgeheizt ist. Die Brote goldbraun backen (circa fünf bis acht Minuten). kat