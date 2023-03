»National Medal of Arts« für Julia Louis-Dreyfus

US-Präsident Joseph »Joe« Biden wird heute dem 62-jährigen Multitalent Julia Louis-Dreyfus die bedeutendste Kultur-Auszeichnung überreichen, die in den Vereinigten Staaten verfügbar ist, nämlich die »National Medal of Arts«. Diese wird an Künstler verliehen, die einen besonderen Beitrag zur amerikanischen Kultur geleistet haben.

Die aus einer jüdischen Familie stammende Julia Louis-Dreyfus ist unter anderem in dem kürzlich erschienen Film »You People« in der Rolle der Shelley zu sehen. Weitere 16 Kinofilme sowie eine lange Liste an TV-Produktionen stehen in ihrem Lebenslauf. Sie ist nicht die einzige amerikanische Schauspielerin und Comedienne, die durch die Fernsehreihe »Saturday Night Live« bekannt wurde. Als Produzentin und vor allem als Elaine war sie maßgeblich an der Erfolgsserie »Seinfeld« beteiligt.

Kavallerie Ihr Vater war der in Frankreich geborene Gérard Louis-Dreyfus, der als Chef der bekannten Louis Dreyfus Company tätig war, ebenso wie ihr Großvater, der das Unternehmen gründete und als Kavallerieoffizier in der Résistance gegen die Nazis kämpfte. Als Julia Louis-Dreyfus vier Jahre alt war, zog sie mit ihrer Mutter in die Vereinigten Staaten.

Präsident Biden wird auch den Rocksänger und Komponisten Bruce Springsteen entsprechend auszeichnen, sowie die Soulsängerin Gladys Knight und die Designerin Vera Wang. Die »National Medal of Arts« wurde in den 1980er-Jahren vom US-Kongress eingeführt.

Zusätzlich beabsichtigt Joe Biden, die »National Humanities Medal« zu vergeben. Sie wurde erstmals 1989 verliehen und zielt insbesondere auf Geisteswissenschaften ab. Ausgezeichnet werden sollen zum Beispiel die Schriftstellerin Tara Westover und der Autor Walter Isaacson, der unter anderem eine Biografie über den im Jahr 2011 gestorbenen Apple-Gründer Steve Jobs verfasst hat. dpa/ja