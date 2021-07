»Mein Vater ist in Sicherheit«

Die Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands bewegt viele Menschen in ganz Deutschland und auch in Israel. Der TV-Koch Tom Franz hat in einem berührenden und sehr persönlichen Instagram-Post am Freitagnachmittag seine Anteilnahme für die Betroffenen der verherenden Überschwemmungen geäußert: »Mein Herz ist bei meiner Familie, meinen Freunden und den Menschen in NRW.«

Bilder Seine Heimat aus der Ferne in diesem Zustand zu sehen, sei sehr hart. »Mein Haus steht unter Wasser, es gibt so viele Schäden. Gott sei Dank ist mein Vater in Sicherheit.« Die Bilder und Videos seien, so Franz, »herzzerbrechend«. »Das sind die Zeiten, in denen es unglaublich schwer ist, so weit von den Lieben entfernt zu sein«, schrieb der gebürtige Kölner.

In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerung und Katastrophenschutz (BBK) in Bonn 23 Städte und Landkreise von Überschwemmungen betroffen. Das dortige Innenministerium sprach am Freitag von 43 Toten. Die Feuerwehr rettete am Donnerstagabend im Kreis Heinsberg drei schwer verletzte Menschen aus dem Fluss Wurm, die zu ertrinken drohten. kat/dpa