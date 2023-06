Lachs-Sashimi

Zutaten:

Für 4 Portionen

100 g Butter, ungesalzen

400 g Lachsfilet

4 EL Ponzu

Zitronenabrieb

Gurkenjoghurt:

1 Gurke

4 EL griechischer Joghurt

Zubereitung:

Butter in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze schmelzen lassen. Wenn die austretende weiße Molke braun wird, die Butter in eine Schüssel geben, da sie sonst im Topf weiter karamellisiert und verbrennen kann. Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Gurke in feine Würfel schneiden und mit dem Joghurt vermischen. Lachsfilet großzügig von der Haut schneiden, um möglichst wenige Tran-Rückstände am Fleisch zurückzulassen. In dünne Tranchen schneiden (7 pro Portion).

Auf Tellern anrichten, braune Butter und Ponzu über die Scheiben träufeln. Den Gurkenjoghurt darüber verteilen. Nach Geschmack mit Zitronenabrieb garnieren.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung.

Haya Molcho: »Coming Home. Meine Familienrezepte. Einfache, aber vielfältige Rezepte, die wirklich jeder nachkochen kann«. Brandstätter, Wien 2022, 208 S., 35 €