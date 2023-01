Jüdische Choräle in Berlin-Kreuzberg

Das »Jewish Choral Book« ist eine Sammlung von Vokalkompositionen für Chor mit traditionellen und zeitgenössischen jüdischen Texten auf Hebräisch. Initiatoren sind der israelische Komponist, Musiker und Maler Avi Albers Ben Chamo, der in Berlin lebt, und der israelische Komponist und Sänger Yuval Halpern, musikalischer Direktor des Jungen Ensembles der Neuköllner Oper. Beide arbeiten auch in der Band Sistanagila zusammen.

INSPIRATION Inspiriert von den Chorwerken Johann Sebastian Bachs komponierte Avi Albers Ben Chamo Choräle auf der Grundlage hebräischer, liturgischer, aber auch moderner Texte.

»Mein Projekt für ein jüdisches Chorbuch, das Choräle mit Notation und Texten in einem Buch vereint, zielt darauf ab, die humanistische Gedankenwelt von Joseph Messas mit der Euphorie und Schönheit von Bachs Chorälen zu verbinden«, sagt Albers Ben Chamo. Joseph Messas (1872–1974) war ein israelischer Rabbiner und Dichter, der aus Marokko stammte und als sefardischer Oberrabbiner in Haifa amtierte – und ein Vorfahre von Avi Albers Ben Chamo.

An diesem Sonntagabend, den 29. Januar, wird das »Jewish Choral Book« in der Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin-Kreuzberg präsentiert. Yuval Halpern arrangierte die Choräle – und dirigiert. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. ja