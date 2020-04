Hetty Berg tritt ihr Amt an

Die langjährige Chefkuratorin des Jüdischen Kulturviertels in Amsterdam, Hetty Berg, tritt am Mittwoch ihr neues Amt als Direktorin des Jüdischen Museums Berlin an. Der Stiftungsrat des Museums hatte die 59-Jährige im November 2019 zur neuen Leiterin des vom Bund finanzierten Museums berufen.

Berg folgt auf Peter Schäfer, der nach harscher Kritik an Äußerungen seiner Pressestelle über die israelkritische BDS-Bewegung im Juni 2019 von seinem Amt zurückgetreten war.

Stiftungsrat Die Stiftungsratsvorsitzende, Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), hatte im November erklärt, die Berufung von Hetty Berg werde dem Jüdischen Museum Berlin nach innen wie außen neue Impulse verleihen.

Als Chefkuratorin des Jüdischen Kulturviertels in Amsterdam habe die international erfahrene Museumsexpertin ihre Führungsstärke in komplexen Organisationen erfolgreich unter Beweis gestellt.

Zentralrat Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte Bergs Berufung begrüßt. Der Zentralrat hatte wiederholt die Amtsführung ihres Vorgängers Peter Schäfer kritisiert.

Hetty Berg wurde 1961 in Den Haag geboren, studierte Theaterwissenschaften in Amsterdam und Management in Utrecht. Von

1989 an war sie als Kuratorin und Kulturhistorikerin am Jüdischen Historischen Museum in Amsterdam tätig.

Seit 2002 arbeitete Berg den Angaben zufolge als Museumsmanagerin und Chefkuratorin des Jüdischen Kulturviertels in Amsterdam, zu dem neben dem Jüdischen Historischen Museum auch das Kindermuseum, die Portugiesische Synagoge, das Nationale Holocaust-Museum und die Gedenkstätte Hollandsche Schouwburg gehören. epd