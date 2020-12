Die Zahl 25 gilt als besonders bedeutend zu Chanukka, denn das achttägige Lichterfest beginnt am 25. Tag des jüdischen Monats

Kislew. Außerdem, so beschreibt es die Website www.aish.com, ist das 25. Wort der Tora »Or«, also Licht.