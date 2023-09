Der Superfleißige

»Ich liebe es.« Es ist nicht mehr und nicht weniger, was den Erfolg von Jerry Bruckheimer ausmacht. Er bringt den Stoff auf die Leinwand, der zuallererst bei ihm zündet. Und so wird der Hollywood-Produzent nicht müde, Heldengeschichten zu erzählen, abenteuerliche, oft rasante Storys mit knalligen Effekten und immer auch einer ordentlichen Prise Emotion und Humor. Das kommt rund um den Globus an. Wie Bad Boys, Pirates of the Caribbean oder zuletzt Top Gun: Maverick: alles Blockbuster, die Hunderte Millionen Dollar eingespielt haben.

An diesem Donnerstag wird Jerry Bruckheimer 80 Jahre alt und hat immer noch Lust aufs Filmemachen. Für die große Leinwand entsteht derzeit ein Formel-1-Drama, natürlich starbesetzt: Brad Pitt spielt einen Piloten, der nach einem Unfall zurückgeholt wird, um ein aussichts­loses Team in die Spur zu bringen.

fernsehen Für das Fernsehen sicherte sich Bruckheimer gerade die US-Rechte an der ZDF-Serie Gestern waren wir noch Kinder. Dass der Produzent sowohl im Kino als auch im Fernseh- und Streaming-Segment erfolgreich ist, sieht er selbst als sein größtes Verdienst. Damit unterstreicht er seinen Fleiß, den unbedingten Willen, im Filmbusiness voranzukommen.

Geboren wurde Jerome Leon Bruckheimer am 21. September 1943 als einziges Kind deutsch-jüdischer Immigranten in Detroit. Ein Onkel schenkt ihm den ersten Fotoapparat und weckt eine Leidenschaft: für die Fotografie, für den Film, fürs Kino. Mit 17 verlässt Bruckheimer die Mumford High School und studiert Psychologie. Er jobbt in einer Werbeagentur und beginnt in New York, erste Filme zu drehen.

karriere Anfang der 80er kommt seine Karriere ins Rollen, und Hollywood horcht auf. Bruckheimer wird zum Garanten für Kino­knüller, seine Filme machen aus Tom Cruise, Johnny Depp oder Will Smith internationale Stars. Politisch steht er den Republikanern nahe; als Eishockey-Fan unterstützt er das NHL-Team Seattle Kraken. Er ist verheiratet mit der Autorin Linda Bruckheimer.

Bruckheimers filmisches Schaffen ist vielfach gekrönt worden – mit Emmys und Oscars, Grammys und Golden Globes und auch auf dem Hollywood Walk of Fame. Diesen Erfolg führt er zurück auf das Arbeitsethos seiner Eltern: »The harder you work, the luckier you get.«