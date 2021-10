BVB-Delegation im Anne-Frank-Haus

Eine Delegation von Borussia Dortmund hat vor dem gestrigen Champions-League-Spiel bei Ajax Amsterdam am Dienstag das Anne-Frank-Haus besucht.

»Die Geschichte von Anne Frank und ihrer Familie ist weltweit bekannt. Heute hier in Amsterdam das Versteck und das Anne-Frank-Haus zu besuchen, war sehr ergreifend für uns alle«, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Der Fußball-Bundesligist arbeitet seit Jahren mit dem Anne-Frank-Haus zusammen. So nahm man gemeinsam am Projekt »Changing the Chants« teil und erarbeitete dabei Richtlinien für die Arbeit gegen Antisemitismus im Fußball.

»Wir haben sehr lange an wichtigen Projekten zusammengearbeitet und werden das in Zukunft hoffentlich auch fortsetzen«, wurde Ronald Leopold, Geschäftsführer Anne Frank Huis, am Dienstag in einer Mitteilung des Vereins zitiert. dpa