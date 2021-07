Brandenburg würdigt jüdische Reformpädagogin Gertrud Feiertag

Zum 131. Geburtstag von Gertrud Feiertag (1890-1943) wird in Brandenburg an die jüdische Reformpädagogin erinnert. Zu der Gedenkveranstaltung in Caputh werden am Sonntag auch der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, und Feiertags Großneffe Yoram Dror aus Israel erwartet.

Gertrud Feiertag wurde am 4. Juli 1890 in Berlin geboren, leitete lange ein jüdisches Kinder-Erholungsheim auf Norderney und gründete 1931 das jüdische Kinder- und Landschulheim Caputh bei Potsdam. 1943 wurde sie im NS-Vernichtungslager Auschwitz ermordet.



Mit ihrer fortschrittlichen Pädagogik hatte es Gertrud Feiertag geschafft, zusammen mit den Kindern und Lehrern einen Lebensraum zu gestalten, der vom gemeinsamen Lernen und Leben geprägt gewesen ist. Bis zur Vertreibung der jüdischen Kinder und Erwachsenen im November 1938 ist in Caputh eine von reformpädagogischen Ansätzen geprägte, ganzheitliche Betreuung der Kinder möglich gemacht worden, die ihren Ausdruck in Naturverbundenheit und einem vielfältigen kulturellen Schaffen gefunden hat. Seit 2008 trägt das Jugendhilfezentrum in Caputh den Namen »Gertrud Feiertag«. epd